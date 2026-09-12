La lista dei convocati di Inzaghi in vista dell'Avellino.
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Il Palermo si prepara alla sfida contro l’Avellino, in programma domani alle ore 17:15. Mister Filippo Inzaghi ha diramato la lista dei calciatori convocati per la gara. Sono quattro gli indisponibili: Hernani, Mattia Perin e Gabriel Strefezza e Peda tutti alle prese con problemi muscolari.
I convocatiPortieri:12 Nespola, 14 Fortin, 63 Balaguss.
Difensori:3 Augello, 13 Bani, 27 Pierozzi, 32 Ceccaroni, 33 Bozzolan, 84 Cassandro, 93 Barba, 96 Magnani.
Centrocampisti:5 Palumbo, 6 Gomes, 8 Segre, 10 Ranocchia, 24 Estevez.
Attaccanti:9 Vavassori, 11 Gyasi, 17 Johnsen, 20 Pohjanpalo, 99 Gabrielloni.
Gli indisponibiliHernani: sovraccarico muscolare all’arto inferiore destro.Mattia Perin: sovraccarico muscolare all’arto inferiore sinistro.Gabriel Strefezza: lesione all’arto inferiore sinistro.
I tre calciatori hanno già iniziato il rispettivo percorso riabilitativo.
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