Seconda giornata di campionato e seconda vittoria per la formazione primavera del Palermo che, oggi, ha battuto lo Spezia 2-3 in terra ligure.

La gara si apre al quarto minuto con il vantaggio della formazione casalinga siglato da Trentinella. Il Palermo risponde al tredicesimo con Bertolino, passa in vantaggio al 35' con un autogol di Michelotti e allunga nel secondo tempo, al 54', con Schirliu. Al 79' lo Spezia riapre la partita co un'altra rete di Trentinella e inizia il forcing finale ma la formazione di De Angelis riesce a resistere e porta in Sicilia la seconda vittoria consecutiva in campionato.

Inizio di campionato, dunque, molto positivo per il Palermo U19 che, dopo la vittoria 3-1 contro il Pescara alla prima giornata, ne conquista un'altra e si porta a sei punti, su sei disponibili, in classifica.