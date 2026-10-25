Al termine della sfida tra, terminata, il tecnicoè intervenuto in conferenza stampa per analizzare la prestazione della propria squadra. L'allenatore ha sottolineato l'importanza del successo ottenuto contro la formazione di, soffermandosi sulla reazione dei suoi uomini dopo il pareggio, sulle occasioni non sfruttate e sul sostegno del pubblico del. Spazio anche alla gestione delle energie in vista dei prossimi impegni ravvicinati.

Quanto valore attribuisce a questo successo?

«Ormai purtroppo ho i capelli bianchi e so benissimo quanto sarebbe stata dura questa partita. Per questo ieri ho cercato di alzare i toni, anche se nei primi dieci minuti non è servito e non siamo partiti come dovevamo. Però dobbiamo sempre pensare che ci sono anche gli avversari. La Carrarese, con questo allenatore e con questa squadra, può fare come la Juve Stabia, perché ha una squadra forte, ben allenata, che sta bene fisicamente ed è in fiducia. Questi punti valgono doppio perché abbiamo meritato. Sull'1-1 quel gol poteva ammazzarci e invece la squadra ha reagito ancora bene. Quando non possiamo essere bellissimi, dobbiamo essere tosti e portare a casa queste vittorie che valgono doppio».

Come si spiega il fatto che la squadra non riesca a chiudere prima le partite?

«Su tante cose dobbiamo lavorare. Abbiamo avuto tante occasioni per fare il 2-0. Nel primo tempo ne abbiamo avute due importanti quando eravamo sull'1-0. Se avessimo segnato il secondo gol, avremmo sofferto meno, ma in Serie B ci sono anche gli avversari e sono forti. Quando giochiamo noi, dall'esterno si dà tutto per scontato, che si debba sempre vincere e fare gol. I numeri in casa sono impressionanti. Dobbiamo continuare così, senza montarci la testa. Mi è piaciuto l'atteggiamento dopo i primi dieci minuti. La squadra voleva vincere e aveva capito le difficoltà della gara. Sono punti che valgono tanto».

Quanto è stata importante la spinta dello stadio? Pohjanpalo è sembrato contrariato al momento della sostituzione.

«Pohjanpalo ha fatto un'ottima gara, così come Gabrielloni e tutti quelli che sono entrati. Per quanto riguarda la spinta del pubblico, con uno stadio del genere è normale ricevere questo sostegno. Purtroppo tra pochi giorni si rigioca e dobbiamo subito recuperare le energie. Non sarà semplice. Dovrò cambiare sicuramente almeno quattro o cinque giocatori, perché oggi, per vincere, abbiamo dovuto spendere molte energie».

La Carrarese ha esercitato una forte pressione, ma avete concesso relativamente poco. Cosa le è piaciuto maggiormente della fase difensiva?

«All'interno di una partita ci sono più partite. La Carrarese è partita meglio di noi, poi sull'1-0 abbiamo avuto due occasioni per segnare il 2-0. Sapevo che nel secondo tempo la Carrarese sarebbe venuta fuori e, quando ha trovato il gol del pareggio, potevamo andare in difficoltà. Invece la squadra ha reagito bene e ha trovato un gol importante. Al di là dei numeri che stiamo facendo, questa squadra può soltanto migliorare e penso che questo sia importante».