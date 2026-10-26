Ilconquista la quarta vittoria consecutiva superando laper 2-1 al Renzo Barbera, al termine di una partita combattuta e risolta soltanto nel finale grazie alla rete decisiva di. Tra i protagonisti della sfida c'è anche, tornato titolare dopo un periodo condizionato da un infortunio e autore di una prestazione importante sulla trequarti rosanero.

Come riportato dal Giornale di Sicilia, il centrocampista brasiliano ha sottolineato le difficoltà incontrate contro la formazione toscana, riconoscendo il valore dell'avversario e l'importanza del successo: «Una partita difficile, in settimana abbiamo lavorato tanto. È una squadra molto preparata, e ciò ci dà molta fiducia per il nostro percorso. Bello vincere davanti alla nostra gente così».

Dopo essere rimasto lontano dal campo a causa di un problema fisico, Hernani sta progressivamente ritrovando condizione e continuità. La titolarità contro la Carrarese rappresenta un ulteriore passo avanti nel suo percorso di recupero, dopo il gol realizzato nella precedente trasferta contro il Mantova. «Sto bene, ho fatto un percorso e spero di crescere per avere sempre più minutaggio», ha spiegato il brasiliano, aggiungendo che vittorie come quelle ottenute nelle ultime giornate contribuiscono ad aumentare la consapevolezza della squadra.

Nonostante i tre punti, il Palermo ha rischiato di compromettere il risultato dopo aver sprecato alcune occasioni per chiudere anticipatamente l'incontro. Un aspetto sul quale Hernani ritiene necessario continuare a lavorare: «Il match si poteva chiudere prima, ma dobbiamo tenerci stretto quanto fatto di buono e, in settimana, osservare i dettagli. Chi è entrato ha dato una grande mano».

Con il primato in classifica consolidato, l'attenzione dei rosanero si sposta adesso sulla trasferta di mercoledì contro il Pisa. Hernani invita però a mantenere un atteggiamento equilibrato, senza lasciarsi trascinare dall'entusiasmo: «Dobbiamo essere umili e pensare partita dopo partita, abbiamo calciatori forti individualmente, quando riusciamo a mettere la qualità siamo una squadra temibile».

Un ruolo fondamentale nella gestione del gruppo viene riconosciuto a Filippo Inzaghi, che continua a chiedere il massimo coinvolgimento a tutti i componenti della rosa. «Inzaghi dice in settimana che dobbiamo essere tutti vivi perché non si sa mai. Chi entra dà una grossa mano, è stato così, ora le partite sono molto vicine e abbiamo bisogno di tutti», ha dichiarato il centrocampista.

Infine, Hernani si è soffermato sulla concorrenza con Antonio Palumbo per un posto sulla trequarti. Una competizione che il brasiliano vive con spirito di squadra, consapevole dell'importanza di mettere le proprie qualità al servizio del gruppo: «Cerchiamo di mettere a disposizione tutto quello che abbiamo, tanto io come Palumbo».

Il Palermo prosegue così il proprio cammino in vetta alla classifica, forte di una rosa che continua a offrire alternative importanti e di un gruppo determinato a mantenere alta la concentrazione anche nei prossimi impegni.