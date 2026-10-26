Le designazioni della nona giornata: ecco chi sarà l'arbitro di Pisa-Palermo.
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Sarà Daniele Chiffi della sezione di Padova a dirigere la sfida tra Pisa e Palermo, in programma mercoledì 28 ottobre alle ore 19:00, valida per il campionato di Serie BKT 2026/2027. L’arbitro sarà coadiuvato dagli assistenti Tegoni e Colaianni, mentre il quarto uomo sarà Arena. Al VAR ci sarà Di Paolo, coadiuvato da Cosso in qualità di AVAR.
LE DESIGNAZIONI ARBITRALIBENEVENTO-CATANZARO – Martedì 27/10, ore 19:00
Arbitro: PoliAssistenti: Berti-BianchiniIV: MuceraVAR: Rutella (on site, Stadio Vigorito)
AVAR: Guida (on site, Stadio Vigorito)
ASCOLI-SAMPDORIA – Martedì 27/10, ore 20:00
Arbitro: Di BelloAssistenti: Mokhtar-MonacoIV: CrezziniVAR: Massimi (on site, Stadio Del Duca)
AVAR: Del Giovane (on site, Stadio Del Duca)
CESENA-EMPOLI – Martedì 27/10, ore 20:00
Arbitro: PerriAssistenti: Laudato-RussoIV: Ferrieri CaputiVAR: BaroniAVAR: Dionisi
VICENZA-MODENA – Martedì 27/10, ore 20:00
Arbitro: PerenzoniAssistenti: Vecchi-GarzelliIV: DiopVAR: Maggioni (on site, Stadio Menti)
AVAR: Meraviglia (on site, Stadio Menti)
MANTOVA-CREMONESE – Martedì 27/10, ore 20:00
Arbitro: RapuanoAssistenti: Ceolin-LaghezzaIV: DrigoVAR: PaternaAVAR: Giua
PADOVA-SUDTIROL – Martedì 27/10, ore 20:00
Arbitro: MazzoniAssistenti: Bercigli-GentileIV: CalzavaraVAR: PezzutoAVAR: Prontera
VIRTUS ENTELLA-AVELLINO – Martedì 27/10, ore 20:00
Arbitro: GalipòAssistenti: Rinaldi-PistarelliIV: PacellaVAR: VolpiAVAR: Di Vuolo
PISA-PALERMO – Mercoledì 28/10, ore 19:00
Arbitro: ChiffiAssistenti: Tegoni-ColaianniIV: ArenaVAR: Di PaoloAVAR: Cosso
CARRARESE-AREZZO – Mercoledì 28/10, ore 20:00
Arbitro: Di LoretoAssistenti: Barone-PedoneIV: TurriniVAR: PronteraAVAR: Maggioni
JUVE STABIA-HELLAS VERONA – Mercoledì 28/10, ore 20:00
Arbitro: AllegrettaAssistenti: Zanellati-ChiavaroliIV: PalmieriVAR: DionisiAVAR: Paganessi
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