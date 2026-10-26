Sarà Daniele Chiffi della sezione di Padova a dirigere la sfida tra Pisa e Palermo, in programma mercoledì 28 ottobre alle ore 19:00, valida per il campionato di Serie BKT 2026/2027. L’arbitro sarà coadiuvato dagli assistenti Tegoni e Colaianni, mentre il quarto uomo sarà Arena. Al VAR ci sarà Di Paolo, coadiuvato da Cosso in qualità di AVAR.

LE DESIGNAZIONI ARBITRALI

Arbitro: PoliAssistenti: Berti-BianchiniIV: MuceraVAR: Rutella (on site, Stadio Vigorito)

AVAR: Guida (on site, Stadio Vigorito)

ASCOLI-SAMPDORIA – Martedì 27/10, ore 20:00

Arbitro: Di BelloAssistenti: Mokhtar-MonacoIV: CrezziniVAR: Massimi (on site, Stadio Del Duca)

AVAR: Del Giovane (on site, Stadio Del Duca)

CESENA-EMPOLI – Martedì 27/10, ore 20:00

Arbitro: PerriAssistenti: Laudato-RussoIV: Ferrieri CaputiVAR: BaroniAVAR: Dionisi

VICENZA-MODENA – Martedì 27/10, ore 20:00

Arbitro: PerenzoniAssistenti: Vecchi-GarzelliIV: DiopVAR: Maggioni (on site, Stadio Menti)

AVAR: Meraviglia (on site, Stadio Menti)

MANTOVA-CREMONESE – Martedì 27/10, ore 20:00

Arbitro: RapuanoAssistenti: Ceolin-LaghezzaIV: DrigoVAR: PaternaAVAR: Giua

PADOVA-SUDTIROL – Martedì 27/10, ore 20:00

Arbitro: MazzoniAssistenti: Bercigli-GentileIV: CalzavaraVAR: PezzutoAVAR: Prontera

VIRTUS ENTELLA-AVELLINO – Martedì 27/10, ore 20:00

Arbitro: GalipòAssistenti: Rinaldi-PistarelliIV: PacellaVAR: VolpiAVAR: Di Vuolo

PISA-PALERMO – Mercoledì 28/10, ore 19:00

Arbitro: ChiffiAssistenti: Tegoni-ColaianniIV: ArenaVAR: Di PaoloAVAR: Cosso

CARRARESE-AREZZO – Mercoledì 28/10, ore 20:00

Arbitro: Di LoretoAssistenti: Barone-PedoneIV: TurriniVAR: PronteraAVAR: Maggioni

JUVE STABIA-HELLAS VERONA – Mercoledì 28/10, ore 20:00

Arbitro: AllegrettaAssistenti: Zanellati-ChiavaroliIV: PalmieriVAR: DionisiAVAR: Paganessi