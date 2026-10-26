Ilcontinua a vincere e a consolidare il proprio primato in classifica, ma il successo contro laha richiesto uno sforzo importante alla squadra di. Il 2-1 conquistato al Renzo Barbera, grazie alle reti di, rappresenta la settima vittoria nelle prime otto giornate di campionato e la quarta consecutiva. Un risultato che soddisfa il tecnico rosanero, consapevole però delle difficoltà incontrate durante la partita e della necessità di migliorare alcuni aspetti del gioco.

Come racconta Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, Inzaghi ha sottolineato soprattutto il valore della reazione mostrata dalla squadra dopo il momentaneo pareggio di Rubino. «Questi tre punti valgono doppio: l'1-1 ci poteva ammazzare, ma la squadra ha reagito bene», ha spiegato l'allenatore, riconoscendo anche i meriti della Carrarese, capace di mettere in difficoltà i rosanero soprattutto nelle fasi iniziali e nella seconda parte della ripresa.

Nonostante la vittoria, il tecnico ha evidenziato alcuni aspetti sui quali sarà necessario lavorare. Il Palermo, infatti, ha avuto diverse occasioni per raddoppiare dopo il vantaggio iniziale, senza riuscire a chiudere la partita. «Abbiamo avuto tante occasioni per fare il 2-0, se ci fossimo riusciti avremmo sofferto meno», ha dichiarato Inzaghi. La squadra ha inoltre concesso il pareggio agli avversari su un'azione di contropiede, nonostante si trovasse in vantaggio, mostrando qualche difficoltà nella gestione di determinati momenti dell'incontro.

A fare la differenza è stata ancora una volta la capacità dei rosanero di reagire alle difficoltà. Dopo l'1-1, il Palermo ha ritrovato lucidità nella circolazione del pallone e maggiore incisività offensiva, fino alla rete decisiva di Vavassori, nuovamente protagonista nel finale dopo quanto già mostrato contro il Padova.

La vittoria, però, ha comportato un notevole dispendio di energie, soprattutto considerando il calendario ravvicinato. Mercoledì il Palermo sarà impegnato sul campo del Pisa, mentre domenica tornerà al Barbera per affrontare il Vicenza. Proprio in vista della trasferta in Toscana, Inzaghi ha annunciato possibili cambiamenti nell'undici iniziale: «Dobbiamo recuperare energie e non sarà semplice: a Pisa dovrò cambiare 4-5 giocatori, perché per vincere una partita del genere abbiamo speso molto».

La sfida contro il Pisa avrà anche un significato particolare per l'allenatore rosanero, che tornerà per la prima volta da avversario nello stadio della squadra condotta alla promozione in Serie A nel 2025. Un appuntamento importante per valutare ulteriormente le ambizioni del Palermo e la capacità dell'organico di mantenere un rendimento elevato anche attraverso le rotazioni.

Intanto, il successo contro la Carrarese permette ai rosanero di aggiornare un altro dato significativo: sono 20 le partite consecutive senza sconfitte al Renzo Barbera, con 19 vittorie e un pareggio. Di questi successi, ben 15 sono arrivati nel corso del 2026, a conferma della straordinaria continuità casalinga della formazione di Inzaghi.

Numeri che rendono il Barbera un autentico punto di forza del Palermo, ma che non devono trasformarsi in un motivo per abbassare la concentrazione. «I nostri numeri in casa sono impressionanti, ma non dobbiamo montarci la testa: al di là di quello che stiamo facendo questa squadra può solo migliorare», ha concluso Inzaghi.

Il Palermo si prepara dunque ad affrontare i prossimi impegni con entusiasmo e consapevolezza, forte di una classifica che continua a sorridere e di un rendimento interno da record, ma anche con la necessità di recuperare energie e correggere gli errori emersi contro la Carrarese.