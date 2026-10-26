Ilcontinua a vincere e a mantenere le distanze dalle inseguitrici. Al, davanti a 31.351 spettatori, i rosanero superano laper 2-1 al termine di una partita combattuta, conquistando la quarta vittoria consecutiva e la settima nelle prime otto giornate di campionato. A decidere l'incontro è ancora, autore del gol vittoria a dieci minuti dal termine, dopo il momentaneo pareggio dei toscani.

Come racconta Luigi Butera sul Giornale di Sicilia, la squadra di Filippo Inzaghi ha dimostrato ancora una volta di saper reagire alle difficoltà, trovando la giocata decisiva proprio quando la partita sembrava complicarsi. Un successo che permette al Palermo di restare in vetta alla classifica con cinque punti di vantaggio sul Mantova e sei sul Modena, in attesa della trasferta di mercoledì contro il Pisa, distante otto lunghezze.

L'avvio di gara è stato tutt'altro che semplice per i padroni di casa. La Carrarese, nonostante l'assenza in panchina dello squalificato Guido Pagliuca, ha approcciato la sfida con coraggio, mettendo in difficoltà il Palermo attraverso una pressione aggressiva e marcature a uomo. Nei primi quindici minuti i toscani hanno costretto Perin a intervenire in più occasioni, colpendo anche un palo esterno e una traversa su conclusioni deviate, oltre a conquistare sei calci d'angolo.

Superata la fase iniziale, i rosanero hanno progressivamente preso il controllo della partita, soprattutto grazie alle iniziative sulla corsia sinistra di Augello e Johnsen. Al 27' è arrivato il vantaggio: splendida giocata di Hernani, capace di superare Parlanti con una serie di finte, e pallone servito a Johnsen, che ha firmato il suo quinto gol stagionale. La rete ha dato fiducia al Palermo, vicino al raddoppio poco prima dell'intervallo, quando Vavassori ha costruito una grande occasione per Pohjanpalo, fermato dall'intervento provvidenziale di Oliana.

Nella ripresa, però, la Carrarese è tornata a rendersi pericolosa. L'ingresso di Marconi al posto di Topalovic ha dato maggiore vivacità alla manovra offensiva degli ospiti, costringendo il Palermo ad abbassarsi e a difendersi. Inzaghi ha provato a cambiare l'inerzia della gara inserendo Estevez e Mazzitelli al posto di Segre e Ranocchia, ma i toscani hanno continuato a creare occasioni.

Al 74' è arrivato il pareggio della Carrarese. Una grande iniziativa di Marconi ha permesso al neoentrato Rubino di battere Perin da pochi passi, riportando il risultato sull'1-1. Un gol che avrebbe potuto compromettere la partita dei rosanero, ma la reazione della squadra di Inzaghi è stata immediata.

Appena sei minuti dopo, infatti, il Palermo ha trovato il nuovo vantaggio. Ancora una volta decisivo Hernani, protagonista nell'azione che ha portato alla conclusione di Pohjanpalo, respinta dalla difesa avversaria. Sulla ribattuta si è avventato Vavassori, che da distanza ravvicinata ha superato Pizzignacco, facendo esplodere il Barbera. Per il giovane attaccante si tratta di un'altra rete pesantissima, dopo quelle già decisive contro il Padova.

Nel finale, Inzaghi ha scelto di proteggere il risultato inserendo Bani e passando a una difesa a tre. Il Palermo ha così gestito gli ultimi minuti senza concedere ulteriori occasioni significative, portando a casa tre punti fondamentali per la propria corsa.

Il successo contro la Carrarese conferma anche l'ottimo rendimento casalingo dei rosanero, che hanno conquistato quattro vittorie su quattro al Barbera in questo campionato. Un percorso che evidenzia non soltanto la qualità della rosa, ma anche la maturità di una squadra capace di trovare soluzioni nei momenti più difficili.

Con la settima vittoria in otto giornate, il Palermo eguaglia inoltre la serie di quattro successi consecutivi raggiunta nell'anno della promozione con Giuseppe Iachini. Adesso l'attenzione si sposta sulla trasferta di Pisa, un altro appuntamento importante per confermare il primato e proseguire una partenza di stagione da protagonista.

Fonte: Giornale di Sicilia