Ilnon si ferma più. La formazione allenata dasupera laper 2-1 al Renzo Barbera, conquista la quarta vittoria consecutiva e consolida il primato in classifica, guadagnando altre due lunghezze sul, prossimo avversario dei rosanero. Un successo sofferto, arrivato grazie alla rete decisiva di, dopo il vantaggio iniziale die il momentaneo pareggio di

Come racconta la Gazzetta dello Sport, il Palermo torna a collezionare quattro vittorie consecutive in campionato, un traguardo che mancava dal 2014, quando la squadra guidata da Giuseppe Iachini conquistò la promozione in Serie A, riuscendo a mettere insieme sei successi di fila. Un dato che testimonia la continuità della formazione di Inzaghi, capace di superare anche gli ostacoli più complicati grazie alla qualità dei singoli e alla profondità dell'organico.

Contro la Carrarese, tuttavia, la partita è stata tutt'altro che semplice. La formazione toscana, guidata dalla tribuna dallo squalificato Guido Pagliuca, ha iniziato con grande intensità, mettendo immediatamente in difficoltà i padroni di casa. Nei primi dieci minuti gli ospiti hanno colpito due legni: prima il palo esterno con Braunoder, poi la traversa con Parlanti, la cui conclusione è stata deviata da Hernani. Poco dopo, Ruggeri ha sfiorato il vantaggio di testa, trovando però la risposta di Perin.

Inzaghi, nonostante i tre impegni ravvicinati, ha scelto di limitare il turnover, apportando soltanto due modifiche rispetto alla precedente formazione: Hernani al posto dell'acciaccato Palumbo e Magnani in sostituzione di Bani, reduce da un intervento a un dito della mano ma comunque disponibile.

Dopo una partenza complicata, il Palermo ha progressivamente trovato le giuste distanze, affidandosi soprattutto alle iniziative di Hernani e Johnsen. Il brasiliano ha inizialmente impegnato Pizzignacco con una punizione dalla distanza, mentre il norvegese non è riuscito a sfruttare la successiva ribattuta. Al 26', però, è arrivato il vantaggio rosanero: grande giocata di Hernani sulla fascia sinistra, superamento di Parlanti e pallone servito al centro per il facile tocco vincente di Johnsen. Per l'attaccante si tratta del quinto gol in campionato, che lo conferma come miglior marcatore della squadra.

Nella ripresa, la Carrarese ha reagito grazie anche alle sostituzioni di Pagliuca. L'ingresso di Marconi ha dato maggiore incisività all'attacco toscano, mentre Pizzignacco ha tenuto in partita gli ospiti con un doppio intervento su Vavassori e Johnsen. Lo stesso Marconi ha poi avuto un'occasione importante, trovando però l'opposizione di Perin.

Al 74' è arrivato il pareggio della Carrarese. Su un lancio di Schiavi, Marconi ha superato Cassandro e servito al centro Rubino, appena entrato, che ha firmato l'1-1 e il suo terzo gol consecutivo. Una rete che sembrava poter interrompere la striscia vincente del Palermo, ma i rosanero hanno trovato immediatamente la forza di reagire.

Inzaghi aveva già modificato il centrocampo inserendo Mazzitelli ed Estevez, ma a fare la differenza sono stati ancora una volta gli uomini di maggiore qualità. Da una combinazione tra Johnsen e Hernani, il brasiliano ha trovato libero Pohjanpalo, la cui conclusione è stata respinta dalla difesa avversaria. Sulla palla vagante si è avventato Vavassori, che da pochi passi ha realizzato il definitivo 2-1, facendo esplodere il pubblico del Barbera.

Ancora una volta il giovane attaccante si è rivelato decisivo tra le mura amiche, confermando la propria capacità di incidere nei momenti più delicati. Una rete che permette al Palermo di proseguire la propria corsa in vetta alla classifica e di presentarsi alla prossima sfida contro il Pisa con un vantaggio ulteriormente aumentato.

La squadra di Inzaghi ha mostrato qualche difficoltà nella gestione della partita, soprattutto per non essere riuscita a chiuderla dopo il primo vantaggio, ma ha confermato una caratteristica fondamentale: la capacità di trovare soluzioni anche quando gli avversari riescono a metterla in difficoltà. Il Palermo continua così a vincere, sostenuto dalla qualità dei suoi protagonisti e da una determinazione che sta facendo la differenza in questo avvio di stagione.