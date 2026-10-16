Il Palermo si prepara alla trasferta contro il Mantova con l’obiettivo di dare continuità alla vittoria ottenuta contro l’Empoli. Come riportato dal Giornale di Sicilia, Filippo Inzaghi sembra orientato a confermare gran parte dell’undici schierato nell’ultima giornata, puntando sulle certezze emerse al Castellani in vista dello scontro diretto tra prima e seconda in classifica.

Il principale dubbio riguarda la porta, dove Mattia Perin potrebbe riprendersi il posto da titolare. Fortin, protagonista di prestazioni positive nelle occasioni ricevute, resta un’alternativa affidabile, ma le gerarchie vedono l’ex portiere della Juventus in vantaggio per una maglia dal primo minuto.

In difesa, Cassandro dovrebbe essere confermato sulla destra dopo il primo gol in rosanero, con Bani e Ceccaroni al centro e Augello sulla corsia sinistra. Restano da monitorare le condizioni di Magnani, ancora in dubbio dopo essere partito per Empoli soltanto all’ultimo momento, e di Gabrielloni.

A centrocampo si va verso la conferma della coppia formata da Segre e Ranocchia, mentre sulla trequarti dovrebbe agire ancora Palumbo. Sulle fasce offensive, Vavassori e Johnsen sono indirizzati verso la conferma, con Pohjanpalo riferimento centrale dell’attacco. L’intenzione di Inzaghi è dunque quella di affidarsi al gruppo che ha dato le risposte migliori, rimandando eventuali rotazioni agli impegni più ravvicinati.

La gara del Martelli rappresenta un test importante per i rosanero, chiamati a confermare i progressi mostrati contro l’Empoli e a difendere il primato dall’assalto del Mantova, seconda forza del campionato a due punti di distanza.