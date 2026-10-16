Dennis Johnsen si è preso il Palermo a suon di gol e assist, diventando uno degli uomini più decisivi nello scacchiere di Filippo Inzaghi. Come racconta il Corriere dello Sport, il numero 17 rosanero sta vivendo un momento d’oro proprio alla vigilia della trasferta contro il Mantova. I numeri confermano il suo impatto: cinque assist in campionato, che lo collocano al primo posto nella graduatoria dei migliori rifinitori della Serie B, a cui si aggiungono altri due passaggi vincenti in Coppa Italia contro Lecce e Mantova.

Il rendimento del norvegese classe 1998 non si limita però ai suggerimenti per i compagni. Nelle prime otto gare ufficiali ha messo insieme sette assist e cinque gol, quattro in campionato e uno in Coppa Italia, realizzato proprio contro il Mantova al Barbera entrando dalla panchina. Un contributo determinante per una squadra che si presenta al prossimo impegno da capolista e con grande fiducia nei propri mezzi.

C’è un altro dato che rende Johnsen particolarmente atteso in vista della sfida del Martelli: ha segnato in tutte e tre le trasferte di campionato disputate finora, andando a segno contro Arezzo, Avellino ed Empoli. Tre reti consecutive lontano dal Barbera che testimoniano la sua crescita e la ritrovata concretezza rispetto alla seconda parte della scorsa stagione, quando il suo rendimento era stato più discontinuo. La fiducia accordatagli da Inzaghi sembra aver rappresentato la svolta, trasformandolo in una presenza costante nelle azioni offensive e nel tabellino dei marcatori.

A Mantova, il numero 17 dovrebbe essere ancora titolare nel ruolo di esterno offensivo sinistro del 4-2-3-1. Le indicazioni arrivate dall’allenamento di ieri a Torretta confermano l’intenzione di Inzaghi di puntare sulla continuità, con una sola possibile novità rispetto all’undici iniziale schierato a Empoli: Perin sembra pronto a riprendersi il posto tra i pali dopo aver lavorato con i compagni di reparto.

Restano invece da valutare le condizioni di Pierozzi, che non si è allenato in gruppo a causa di un problema fisico e va verso il forfait. Recuperato Magnani, già tornato a disposizione in extremis prima della gara con l’Empoli, mentre Gabrielloni ha svolto lavoro differenziato in campo. Il Palermo si prepara così al big-match contro il Mantova puntando anche sulla forma straordinaria di Johnsen, sempre più decisivo negli equilibri offensivi della squadra.