«Il Palermo stravincerà la Serie B». Parole nette quelle di Paolo Zanetti, che incorona i rosanero come principali favoriti per la vittoria del campionato. In un’intervista pubblicata dal Giornale di Sicilia, l’ex allenatore di Verona e Venezia non nasconde la propria convinzione sulle possibilità della squadra di Filippo Inzaghi, ritenuta già attrezzata per competere anche in Serie A. Per Zanetti, il primato del Palermo non è una sorpresa, ma la conferma delle aspettative della vigilia.

«Di questo inizio di stagione, l’unica cosa che mi aspettavo era che il Palermo fosse primo. I rosanero stanno rispettando in pieno quelle che erano le premesse. È primo meritatamente e stravincerà questo campionato, poi ci sarà grande bagarre per il secondo posto», ha dichiarato il tecnico, che non individua una rivale principale nella corsa alla promozione. Le squadre retrocesse dalla Serie A, infatti, stanno attraversando una fase di adattamento alla categoria, mentre diverse formazioni possono ancora inserirsi nella lotta al vertice.

Tra le possibili sorprese, Zanetti indica proprio il Mantova, prossimo avversario dei rosanero. «Per quello che ha fatto vedere, sulla scia di quanto fatto l’anno scorso da quando è arrivato Modesto in panchina, ha tutto per essere una sorpresa. Stanno facendo bene, si vede che hanno basi solide su una squadra costruita perfettamente sulle idee dell’allenatore e può fare come ha fatto il Frosinone l’anno scorso». Tra le altre squadre da tenere d’occhio cita anche Modena e Padova, potenzialmente capaci di seguire il percorso compiuto da Catanzaro e Juve Stabia.

L’ex allenatore si è soffermato anche su Dennis Johnsen, già allenato ai tempi del Venezia, con cui ha conquistato la promozione in Serie A attraverso i playoff nel 2020. «Dennis è un giocatore forte anche in Serie A. Già con me a Venezia era un elemento importantissimo, di livello altissimo. È assolutamente di categoria superiore e lo sta continuando a dimostrare». Zanetti apprezza il suo inserimento nel sistema di gioco rosanero e considera il norvegese un valore aggiunto per la squadra: «Questo Palermo potrebbe già dire la sua in Serie A. Johnsen si sta trovando bene nei meccanismi dell’allenatore, è un’arma in più, come lo è stato anche a Venezia con me, quando fece sette gol e sette assist al suo primo anno in Italia».

Parole di stima anche per Pietro Ceccaroni, altro protagonista di quella promozione con il Venezia: «Era una colonna della mia squadra, un ragazzo al quale sono affezionato. Un uomo spogliatoio assoluto e un ottimo giocatore».

Infine, Zanetti ha parlato del proprio futuro professionale. Attualmente senza squadra, ha confermato di aver avuto diversi contatti, sia in Italia sia all’estero, ma di voler aspettare l’occasione giusta: «Penso di essere in una condizione dove devo trovare un progetto serio, stabile, dove posso esprimermi. È importante fare le scelte giuste».