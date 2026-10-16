Il capitano dei virgiliani è pronto a tornare dopo l’infortunio rimediato in Coppa Italia al Barbera.

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Il Mantova si avvicina alla sfida contro il Palermo con entusiasmo e alcune novità importanti dall’infermeria. Come riportato dal Giornale di Sicilia, la notizia principale riguarda Trimboli, capitano dei virgiliani, ormai pronto a tornare a disposizione dopo l’infortunio rimediato nella gara di Coppa Italia disputata al Barbera. Il centrocampista, cercato in estate anche dai rosanero, è rimasto fuori nelle ultime quattro partite di campionato e potrebbe ritrovare spazio a gara in corso, mentre appare più complicato un suo impiego dal primo minuto.

Possibile rientro anche per Radaelli, che punta a giocare almeno uno spezzone. Il difensore non disputa una partita ufficiale da aprile, a causa di un problema all’inguine, ma è tornato in panchina nella trasferta di Catanzaro e spera di essere nuovamente utilizzabile contro la squadra di Inzaghi.

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Non sembrano invece esserci particolari preoccupazioni per Ignacchiti e Kouda, che nei giorni scorsi si erano allenati a parte soltanto per recuperare dalle fatiche accumulate. L’allenatore Modesto attende inoltre di capire se potrà recuperare in extremis Vlahovic, rientrato dagli impegni con l’Under 21 serba in condizioni non ottimali e rimasto a riposo nell’ultima gara.

Più complicato il recupero di Paoletti, alle prese con una distorsione alla caviglia. Restano infine quattro gli assenti certi per la sfida contro il Palermo: Meroni, Spinaccè, Chinetti e Vesentini.

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