Francesco Bardi si prepara a ritrovare il Palermo da avversario, in una sfida che mette di fronte due squadre in lotta per le posizioni di vertice della Serie B. Come racconta Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, l’esperienza del portiere in rosanero è stata breve, appena sei mesi e due presenze, ma sufficiente per lasciare un buon ricordo grazie alla professionalità e all’attaccamento alla maglia. Adesso difende i pali del Mantova, dove si sta rivelando uno degli elementi più importanti della squadra allenata da Modesto.

I precedenti contro i rosanero raccontano di un portiere spesso protagonista, nonostante le reti incassate. Nei tre confronti disputati nel 2026, infatti, il Palermo è riuscito a segnargli otto gol, cinque dei quali nella gara di Coppa Italia dello scorso settembre. Bardi si è comunque distinto con diversi interventi importanti, commettendo un solo errore in occasione della rete del 5-2 firmata da Pohjanpalo nell’ultima sfida. Da ricordare anche la partita di gennaio, quando le sue parate avevano tenuto a galla il Mantova prima del pareggio lombardo arrivato al 95’ con Marras.

Il portiere era arrivato in Lombardia all’inizio del mercato invernale, dopo aver trovato poco spazio a Palermo. Un infortunio e il rendimento di Joronen avevano infatti ridotto le sue possibilità di giocare. La sua parentesi siciliana si era conclusa nell’agosto 2025, dopo appena due apparizioni: quella in Coppa Italia contro la Cremonese, nella quale aveva parato il rigore decisivo a Johnsen, e quella in campionato contro la Reggiana.

Ora Bardi è diventato un riferimento per il Mantova, protagonista di un avvio di stagione positivo. I lombardi hanno realizzato 13 gol, secondo miglior attacco del campionato alle spalle del Palermo, ma hanno mostrato qualche fragilità difensiva, subendo sei reti in cinque delle prime sei partite. Il portiere sarà quindi chiamato a una prova impegnativa contro il reparto offensivo di Inzaghi, con Johnsen e Pohjanpalo tra gli avversari più temibili. Per lui, ritrovare i vecchi compagni sarà una sfida speciale; per i rosanero, l’occasione di mettere alla prova la difesa virgiliana.

Fonte: Giornale di Sicilia — Alessandro Arena