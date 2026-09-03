Filippo Inzaghi è intervenuto nel post-partita di Palermo-Mantova, terminata 5-2 in favore dei rosanero. Il tecnico ha analizzato la gestione della gara, soffermandosi sulla reazione della squadra nel finale e sulle prestazioni dei giocatori che hanno trovato maggiore spazio.

CHIEDI DI MIGLIORARE LA GESTIONE DEL GIOCO NEL FINALE?

«Proprio negli ultimi minuti abbiamo fatto tre gol. È chiaro che, quando stai vincendo, gli altri ti pressano. È chiaro che, quando una squadra perde, si butta in avanti e tu devi essere più bravo nel fraseggio, ma stasera abbiamo fatto bene. Abbiamo fatto tre gol in ripartenza. Non ho visto lanci lunghi. Siamo stati bravi, abbiamo sofferto. Abbiamo fatto cinque gol, ma ne potevamo fare anche 8-9 invece di cinque.

È una prestazione importante. Poi, se pensiamo che non soffriamo e dominiamo tutte le partite e giochiamo solo nella metà campo avversaria, siamo fuori contesto. Dobbiamo tenerci stretto quello che abbiamo guadagnato lo scorso anno e andare avanti in questo modo, sapendo che migliorerà la condizione dei giocatori.

Barba oggi ha fatto 90 minuti, secondo me, splendidi ed è arrivato il 1° agosto e non aveva mai giocato più di trenta minuti. Magnani pure, Strefezza è arrivato due settimane fa. Gomes è un mese e mezzo che, tra l’operazione al dente, non si allenava. Palumbo e Strefezza dovevo pure gestirli per lunedì. Mi è dispiaciuto molto lasciare fuori Peda perché in questo momento è un titolare, ma dovevo dare minutaggio a chi è arrivato e non aveva ancora giocato.

Oggi c’erano anche delle circostanze che mi hanno portato a fare delle scelte, ma, se guardo il risultato, sono contento.»