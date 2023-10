Palermo, Insigne tornato ad allenarsi in gruppo. Differenziato per Mateju. Le ultime

Il Palermo si prepara al prossimo impegno di Serie B in programma sabato 7 ottobre al "Braglia" alle 14.00 contro il Modena. Uno dei grandi assenti dello scorso match contro il SudTirol è stato Roberto Insigne, costretto a non partecipare all'incontro a causa di uno stato febbrile annunciato alla vigilia dal tecnico rosanero Eugenio Corini.

L'attaccante ex Benevento e Frosinone, come riportato dall'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, ha smaltito i postumi della gastroenterite ed è tornato ad allenarsi regolarmente con il resto del gruppo. Lavoro differenziato, invece, per Ales Mateju, con il difensore ceco che ha stretto i denti in occasione della sfida contro gli altoatesini, giocando con una caviglia fasciata reduce da un problema fisico che lo aveva costretto ad uscire anzitempo a Venezia. Sulla corsia di destra, data l'assenza del lungodegente Alessio Buttaro, Corini non dispone attualmente di alternative di ruolo al laterale ex Brescia.