Palermo, infortunio Silipo: indagini strumentali alla caviglia destra per l’ex Roma

Indagini strumentali alla caviglia destra effettuate oggi dal trequartista classe 2001 dopo l'infortunio alla caviglia patito contro la Vibonese

Margini di crescita ampi ed inesplorati sotto il profilo fisico e mentale per il gioiello classe 2001 scuola Roma, un percorso di maturazione che sembra procedere nel migliore dei modi, leggermente inficiato da un paio di fastidiosi infortuni patiti nell'ultima decina di giorni. Prima il trauma distorivo e contusivo alla caviglia destra nel corso di una seduta di allenamento che ha messo in dubbio la sua presenza nella lista dei convocati per il match contro la Turris, quindi l'analogo inconveniente occorsogli ieri in seguito ad una trattenuta di Basso nella ripresa della vittoriosa trasferta contro la Vibonese. Ancora una distorsione alla caviglia destra che ha costretto il numero dieci del Palermo a lasciare il terreno di gioco al minuto sessantotto della sfida contro la compagine guidata da Gaetano D'Agostino. Secondo indiscrezioni raccolte dalla redazione di Mediagol.it, il jolly offensivo rosanero avrebbe effettuato in tarda mattinata una risonanza magnetica alla caviglia che avrebbe escluso fratture ossee e lesioni legamentose, il calciatore inizierà subito il percorso fisioterapico idoneo a trattare il trauma distorsivo e dovrebbe essere a disposizione del tecnico rosanero in vista della prossima delicata sfida di campionato contro l'Avellino in programma domenica 31 ottobre allo stadio "Renzo Barbera".