Palermo, infortunio per Henry: Dionisi valuta le alternative

Il Palermo prosegue la preparazione in attesa della partita di questa domenica contro lo Spezia. Un nuovo infortunio potrebbe cambiare le carte in tavola di mister Dionisi

Dionisi ha lavorato a lungo sul 3-5-2, schema sui cui punta per proseguire al meglio questo campionato. Il centro dell’attacco composto da Pohjanpalo e Brunori sta cercando di affinare l’intensa sempre di più ed anche lo stesso attaccante finlandese nella conferenza stampa di questa mattina ha certificato il tutto: “Ho incontrato Brunori il primo giorno, è un giocatore fantastico, ha segnato un sacco di gol qui. Ci siamo allenati solo per due giorni ma abbiamo una grande intesa, è una cosa molto promettente, ma non dimentichiamoci che ci sono altri attaccanti in rosa, la competizione aiuta a tirare fuori il meglio. Spero di fare tanti gol e mettermi subito in pista al meglio”.