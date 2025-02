Palermo, presentata in Lega la lista: fuori Nedelcearu

Secondo quanto riportato dal “Corriere dello Sport” il Palermo ha presentato il Lega la lista ufficiale dei giocatori utilizzabili per il resto della stagione in corso 2024/2025, al termine di questo calciomercato invernale.

Nessuna sorpresa, fuori Nedelcearu in vista del trasferimento all’Akron Togliatti che avverà a breve. Ricordiamo infatti che il mercato in Russia chiude il 20 febbraio. Presenti invece in lista Buttaro, Henry ed Insigne che rischiavano di lasciare il Palermo dopo questi 6 mesi di campionato non all’altezza delle aspettative.