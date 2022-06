Palermo, in sette in bilico: Accardi-Valente verso la conferma, Marconi e Lancini…

Le ultime sul futuro dei sette calciatori il cui contratto che li lega al Palermo scadrà il prossimo 30 giugno

"In sette in bilico. Chi più, chi meno, ma nessuno ha ancora la certezze del rinnovo del contratto". Apre così l'edizione odierna del "Giornale di Sicilia", che punta i riflettori in casa Palermo. In attesa dell'ufficialità relativa alla cessione dell'80% delle quote del club di viale del Fante al City Football Group, resta da capire se il futuro di Andrea Accardi, Nicola Valente, Alberto Pelagotti, Ivan Marconi, Edoardo Lancini, Roberto Floriano e Moses Odjer sarà ancora in Sicilia.

Il contratto dei sette calciatori sopracitati, infatti, scadrà il prossimo 30 giugno. "Se per alcuni la prospettiva di un addio alla Sicilia è praticamente certa, per altri c'è invece la volontà (condivisa) di proseguire il percorso iniziato negli anni scorsi", si legge. E' il caso di Accardi, l'unico giocatore del vecchio Palermo che ha scelto nel 2019, dopo il fallimento, di ripartire dalla Serie D. Il difensore palermitano, che può contare sulla stima di Silvio Baldini e della dirigenza, è anche una "bandiera". Avendo collezionato più di quattro stagioni consecutive in maglia rosanero, infatti, il suo tesseramento non andrebbe ad occupare uno dei diciotto slot a disposizione, riservati agli over 23.

Le strade del Palermo e di Pelagotti, invece, "sembrano destinate a separarsi". "Un rischio che il Palermo cercherà di non correre con Valente", uno dei "fedelissimi" dello stesso Baldini. L'esterno ex Carrarese nei prossimi giorni dovrebbe incontrare la società, con l'obiettivo di trovare un accordo relativo al rinnovo del contratto.

"Situazioni decisamente più borderline, ad oggi, quelle che riguardano Marconi, Lancini e Odjer", prosegue il noto quotidiano. Tutti e tre vantano già diverse esperienze in Serie B, ma il loro futuro è ancora tutto da scrivere. Potrebbe giocare un ruolo importante per Lancini la conferma del direttore sportivo Renzo Castagnini. Altre società, invece, sarebbero già sulle tracce di Marconi, che ha dato però priorità al Palermo. E Floriano? Il suo addio prima dei playoff sembrava certo. Poi, il rilancio e la promozione conquistata da protagonista. "Difficile, però, che questo possa bastare per riaprire ogni discussione sul suo rinnovo", conclude.