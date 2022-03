Palermo, il terzo posto è nelle tue mani: Taranto, Monopoli e Catania snodi cruciali

Calendario alla mano, vincendo tutte le partite da qui alla fine del campionato, il Palermo è certo del terzo posto

"Palermo, il terzo posto è nelle tue mani". Titola così l'edizione odierna del "Giornale di Sicilia", che punta i riflettori sui prossimi impegni ufficiali che vedranno protagonisti i rosanero. "Un match ball per il terzo posto", la gara in meno che il Palermo dovrà recuperare mercoledì 30 marzo contro il Taranto. Un'occasione "per inserirsi lì, dove oggi si trova l’Avellino, che fino a 48 ore fa aveva pure una gara in meno". Una gara che gli irpini hanno giocato e perso in casa contro il Catania.

"Per l’accesso diretto alla fase nazionale dei play-off, è tutto nelle mani della squadra di Baldini. Calendario alla mano, vincendole tutte da qui alla fine, il Palermo è certo del terzo posto", si legge. L'Avellino, infatti, occupa attualmente il terzo posto, con una partita in più, tre punti di vantaggio e gli scontri diretto a sfavore. Inoltre, prossimamente è in programma anche lo scontro diretto Monopoli-Palermo, "ovvero la sfida tra le uniche due squadre lì sopra chiamate a recuperare una gara". Entrambe col Taranto.

Con il Bari ormai avviato verso la promozione diretta in Serie B, anche il secondo posto (occupato del Catanzaro, a +5 dalla terza) è ormai lontano. Per il terzo posto, invece, è lotta a cinque. Ma il Palermo, vincendole tutte da qui alla fine (tre in casa e tre in trasferta), sarebbe certo di farcela. Prima, però, dovrà vedersela con squadre del calibro di Bari, Monopoli e Catania, fra le altre. O sperare in un rallentamento dell'Avellino e dello stesso Monopoli. In mezzo, anche Virtus Francavilla e Foggia.

"In palio c’è più di un semplice posto d'onore in classifica", conclude il noto quotidiano. Perché arrivare terzi significa prendere parte ai playoff dalla fase nazionale, evitando il doppio confronto del turno preliminare tra squadre dello stesso girone.