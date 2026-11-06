Il Del Duca è uno stadio che negli ultimi anni ha regalato diverse soddisfazioni al Palermo. I rosanero tornano ad Ascoli con l'obiettivo di centrare un nuovo successo, il quarto consecutivo nell'impianto marchigiano, per consolidare ulteriormente il primato in classifica e aumentare il distacco proprio dai bianconeri, attualmente terzi. Come ricostruisce il Giornale di Sicilia, quello in programma sarà il diciannovesimo confronto ad Ascoli: il bilancio complessivo è piuttosto equilibrato, con sei vittorie del Palermo, sette dei padroni di casa e cinque pareggi.

L'ultimo incrocio risale al settembre 2023, quando i rosanero si imposero per 0-1 grazie a una rete di Mancuso nei minuti di recupero. Fu la terza vittoria in quattro partite, un risultato che alimentò le ambizioni di una stagione importante. Il successivo ko interno contro il Cosenza riportò però la squadra con i piedi per terra: il campionato proseguì tra alti e bassi, fino al sesto posto finale e all'eliminazione in semifinale playoff contro il Venezia. Decisamente più amaro il destino dell'Ascoli, che concluse quella stagione al terzultimo posto retrocedendo in Serie C.

Anche il precedente del gennaio 2023 aveva sorriso al Palermo. In quell'occasione fu Brunori, oggi protagonista proprio con la maglia bianconera, a prendersi la scena con una doppietta, nonostante un rigore sbagliato. Per l'Ascoli andò a segno Forte, autore del momentaneo pareggio. Quella partita è rimasta nella memoria anche per il rinvio di 24 ore, causato da un guasto all'aereo che avrebbe dovuto accompagnare la squadra rosanero nelle Marche.

Il terzo successo della striscia ancora aperta risale al maggio 2019, quando il Palermo vinse 1-2 grazie alle reti di Moreo e Haas, con Addae a segno per i padroni di casa. Fu una delle ultime partite della vecchia gestione societaria: al termine del campionato arrivò la penalizzazione di 20 punti, che impedì ai rosanero di disputare i playoff, seguita successivamente dall'esclusione per le note inadempienze finanziarie.

Le altre vittorie del Palermo al Del Duca sono arrivate in epoca recente. Nella stagione 2003/04 i rosanero si imposero ancora per 1-2, con i gol di Toni e Mutarelli; stesso risultato nell'annata precedente, quando furono Zauli e Di Napoli a firmare il successo. In entrambe le occasioni, per l'Ascoli andò a segno Bonfiglio. L'unica vittoria rosanero in Serie C1 risale invece al campionato 1999/00, quando bastò una rete di Furiani per conquistare lo 0-1.

Curioso anche il rendimento storico dell'Ascoli negli scontri diretti casalinghi. I primi sei confronti, disputati tra il 1974 e il 1995, terminarono tutti con una vittoria bianconera. Da quel momento, però, i marchigiani sono riusciti a imporsi soltanto una volta in tredici partite: nel maggio 2007, con un rocambolesco 3-2 in Serie A. Una vittoria prestigiosa, arrivata in una stagione conclusa comunque con la retrocessione dell'Ascoli, mentre il Palermo chiuse al quinto posto, dopo aver a lungo coltivato il sogno di qualificarsi alla Champions League.