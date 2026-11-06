L'Ascoli si prepara alla sfida contro il Palermo con grande rispetto per l'avversario, ma anche con la consapevolezza di poter contare sul sostegno del proprio pubblico. Alla vigilia della partita, il tecnico bianconero Francesco Tomei ha riconosciuto il valore della formazione rosanero, sottolineandone la qualitÃ e le numerose soluzioni a disposizione di Filippo Inzaghi.

«Il Palermo Ã¨ una squadra fortissima, molto attrezzata, che sta facendo un grande campionato. Ãˆ pericolosa in tanti modi e dovremo essere bravi a rimanere sempre attenti e concentrati, senza concederci distrazioniÂ», ha dichiarato Tomei, come riportato dal Giornale di Sicilia. L'allenatore ha poi citato alcuni dei giocatori piÃ¹ temibili della formazione rosanero: Johnsen, Vavassori, Pohjanpalo, Segre, Hernani, Ranocchia e Augello. Â«La partita si prepara da solaÂ», ha aggiunto, evidenziando l'importanza di affrontare l'impegno con la giusta mentalitÃ .

Per l'Ascoli sarÃ fondamentale anche il fattore ambientale. Il Del Duca si prepara a una cornice di pubblico importante, con lo stadio atteso verso il tutto esaurito e una presenza significativa di famiglie e bambini. Tomei si augura che possa venirne fuori un bello spettacolo, con la propria squadra pronta a sfruttare l'entusiasmo della tifoseria. Sul fronte delle condizioni fisiche, il gruppo bianconero Ã¨ in buone condizioni, mentre resta da valutare la situazione di Damiani.