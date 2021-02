Palermo, i dubbi in vista della Ternana: out Rauti per squalifica, Boscaglia ritrova Marconi e Accardi

Il Palermo si prepara alla sfida di mercoledì contro la Ternana.

I rosanero per la sfida contro gli umbri dovranno fare a meno di Nicola Rauti che sarà squalificato dal giudice sportivo dopo l’ammonizione rimediata in quel di Potenza. In fase offensiva mister Boscaglia può contare su diverse alternative, quelle che non ha in difesa dove ha dovuto schierare diversi calciatori fuori ruolo per rimpiazzare alcuni tra gli assenti. Proprio in questa zona di campo stanno migliorando notevolmente le condizioni di Ivan Marconi che potrebbe già partire dall’inizio contro gli umbri, le sue condizioni verranno valutate in questi giorni. Vicino al recupero anche Alberto Almici che potrebbe far ritorno in campo a breve, procede infatti al meglio il suo percorso di riatletizzazione. Per la gara di mercoledì, scrive l’edizione odierna de ‘Il Giornale di Sicilia, Boscaglia proverà a recuperare Accardi che ha saltato la trasferta in Basilicata per una contusione alla coscia.

