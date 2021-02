Palermo, cercasi attacco disperatamente: in trasferta realizzate solo cinque reti in nove gare

Il Palermo deve ritrovarsi.

Ultime prestazioni opache quelle offerte dagli uomini di Roberto Boscaglia che soprattutto in trasferta hanno stentato sia dal punto di vista dei risultati che soprattutto in zona gol. I rosanero hanno uno dei peggiori attacchi esterni del campionato: in totale su nove trasferte cinque di queste sono terminate a reti bianche. Nelle ultime quattro uscite l’unica rete siglata dal Palermo è stata quella di Rauti nell’1-0 a Cava de’ Tirreni contro la Cavese. Il tecnico rosanero, scrive l’edizione odierna de ‘Il Giornale di Sicilia’, ha detto a più riprese di aver notato un atteggiamento poco malizioso sotto porta. La partita vista a Potenza è stata purtroppo un remake di alcune delle trasferte di questa stagione (vedi Vibonese e Foggia). Il Palermo al momento ha realizzato solo 5 reti su nove gare disputate lontano dal “Barbera”: solo contro la Juve Stabia hanno messo a segno due reti e di conseguenza vinto la partita. Nelle altre tre gare in cui i rosanero sono andati a segno sono arrivati una vittoria, un pareggio e una sconfitta: 3 punti in casa della Cavese (0-1), il pari di Catanzaro (1-1 con autogol) e la sconfitta di Bisceglie (2-1). L’unica squadra ad aver fatto peggio del Palermo è il Potenza che non è andata a segno addirittura in sei occasioni lontano da casa.

