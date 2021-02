Calciomercato Palermo, si chiude la sessione invernale: Saraniti e Corrado in uscita?

Alle 20 di questa sera scadrà il tempo per effettuare operazioni di mercato.

Il Palermo sta valutando se creare spazio per inserire all’interno della rosa nuovi innesti dato che le caselle sono al momento tutte piene, l’unica soluzione sarebbe quindi quella di liberare dei posti. Il club sarebbe alla ricerca di un laterale sinistro di difesa e di una punta visto che i due possibili partenti last-minute potrebbero essere proprio Corrado e Saraniti. Se il primo non ha trovato continuità, il secondo è stato relegato in panchina e ha di conseguenza mostrato il suo malcontento. Le offerte per l’attaccante palermitano non sono mancate, ma l’ex Virtus Francavilla non vorrebbe però lasciare la propria città natale. Si valuta un possibile scambio ai titoli di coda, da capire però se un’operazione così delicata si potrà chiudere nelle ultime ore di questo calciomercato. I profili legati al Palermo, scrive l’edizione odierna de ‘Il Giornale di Sicilia’, sono quelli di Gliozzi e Mbakogu con quest’ultimo che resta comunque una suggestione visto che l’ex di turno dovrebbe lasciare la B (Cosenza) e scendere di categoria. Chiusa definitivamente la pista che portava ad Antonio Di Gaudio con il calciatore che ha scelto di accettare la corte di una squadra di B, sulle sue tracce Frosinone, Reggina e Salernitana. Capitolo Corrado: il ragazzo che in stagione ha totalizzato solo 362 minuti piace alla Feralpisalò, ma prima che lo si lasci partire servirà trovare un’alternativa visto che in quella zona di campo resterebbe il solo Crivello.