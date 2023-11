Palermo, Gds: “Via ai lavori di manutenzione straordinaria al Barbera. City Group…”

Il teatro dei sogni dei tifosi rosanero vittima di incuria e logorio del tempo. Lo Stadio Renzo Barbera, come appare evidente dalle condizioni generali dell'impianto e dalle legittime rimostranze dei tifosi che settimanalmente lo frequentano, necessita con urgenza di interventi di manutenzione, ripristino, restyling e ammodernamento. In attesa di trovare un ragionevole punto di convergenza con l'amministrazione comunale in merito a canone e durata della concessione dello stadio, il City Football Group si muove celermente per far fronte alle esigenze più impellenti. Come sottolinea l'edizione odierna del Giornale di Sicilia, sono già partiti i lavori di manutenzione straordinaria al Renzo Barbera. Le aree interessante sono i bagni della tribuna, la gradinata con il ripristino o la sostituzione di alcuni seggiolini, Contestualmente, si è provveduto ad impermeabilizzate diverse zone della struttura per risolvere la criticità delle infiltrazioni verificatesi nelle scorse settimane, soprattutto nella zona delle due curve. Posticipata la momento l'installazione dei nuovi tornelli. Lavori che saranno al momento a carico del City Football Group, ma il cui ammontare verrà compensato da uno sconto sul canone di locazione dell'impianto nell'ambito della convenzione tra Palermo FC e Comune di Palermo.