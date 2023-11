Palermo, Gazzetta dello Sport: “Difesa rosa top della B. Corini e forma atletica…”

C'è un flebile raggio di sole tra le nubi di una crisi che ha preso corpo nelle ultime cinque giornate di campionato. Il Palermo di Eugenio Corini resta la migliore difesa del torneo cadetto con soli dieci gol al passivo. L'approfondimento odierno pubblicato da " La Gazzetta dello Sport" si sofferma su un dato che permane virtuoso e significativo nonostante l'involuzione preoccupante dell'ultimo mese. Lucioni e compagni precedono in questa speciale graduatoria la capolista Parma, undici le reti incassate dalla formazione di Pecchia, ed il Venezia di Vanoli che ha visto gonfiare la rete alle spalle del proprio portiere in dodici occasioni. Uno score tenuto in considerazione dal City Football Group, al pari della terza posizione attuale in classifica, nell'ambito della valutazione complessiva di questa prima parte di stagione. Tuttavia, anche la fase di non possesso del Palermo ha accusato falle3 ed un'evidente flessione nell'ultimo periodo, ben sei gol sono stati incassati da Pigliacelli e compagni nelle ultime cinque sfide di campionato. La rosea fa notare che, in ragione delle performance opache, poteva andare anche peggio e la qualità dei singoli interpreti nel reparto ha limitato sostanzialmente i danni. Per tornare a marciare spedito dopo la sosta, il Palermo dovrà ripristinare i suoi equilibri collettivi, recuperando filtro, schermatura e densità utili a proteggere e supportare a dovere la retroguardia. Per farlo bisognerà ottimizzare la condizione atletica e ritrovare corsa e brillantezza. Fondamentale anche l'aspetto psicologico, con la squadra che deve ritrovare certezze, convinzioni ed autostima smarrite strada facendo per tornare a mostrare personalità, concretezza e cinismo delle prime otto giornate. Corini è chiamato ad una decisa inversione di tendenza per togliersi i panni di principale imputato della crisi rosanero e coinvolgere anche altre componenti del club nella disamina del frangente di difficoltà.