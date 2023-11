Crisi Palermo, l’ex Luca Toni: “Corini? Squadra è con lui, gira male. Tifosi rosa…”

"Il campionato di Serie B non puoi ammazzarlo, si fa sempre fatica. A maggior ragione quest'anno in cui vis sono molte squadre attrezzate ed un grande livellamento. Penso che dopo un avvio importante adesso sta avendo un po’ di calo. Però, bisogna cercare di stare vicini al gruppo per far ripartire il Palermo perché comunque i rosanero devono provare a stare sempre al top e giocarsi tutte le loro carte per essere promossi in Serie A subito. Il pubblico contesta Corini? I tifosi sono molto umorali. È normale, vogliono un Palermo che vince sempre. In Italia, se le cose non vanno bene, è più semplice attaccare l’allenatore rispetto ai giocatori. Normale, vogliono un Palermo che vince sempre. Cambio di Guida tecnica? Penso che la squadra sia con lui, una soluzione del genere può essere utile solo se vi fosse uno scollamento tra calciatori e allenatore. La squadra c'è e lui è riuscito anche a fargli giocare a tratti un buon calcio. Secondo me gli sta girando anche un po’ male. Nei momenti di difficoltà sarebbe giusto che lo stadio gli stesse vicino. Ho giocato e vinto a Palermo. La maglia rosanero è pesante. Un conto è giocare a Palermo, un conto in un’altra piazza”.