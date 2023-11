Palermo, Corriere dello Sport: “Big e senatori in aiuto di Corini. Da Lucioni a…”

Personalità, esperienza, carattere. Prerogative preponderanti nel bagaglio professionale dei cosiddetti senatori dello spogliatoio. Sono loro, solitamente, che cercano di fungere da guida, riferimento e mastice di una squadra nei momenti più difficili e burrascosi in termini di rendimento e risultati. Il Palermo di Corini dispone fortunatamente di molti profili con queste caratteristiche, pronti a spendersi dentro e fuori dal campo per indicare al gruppo la strada maestra e condurre il Palermo fuori dalla crisi. Il Corriere dello Sport pubblica un focus incentrato proprio su questo significativo aspetto da non sottovalutare in quello che è certamente il frangente più difficile della gestione di Corini sulla panchina rosanero. Lucioni e Marconi, per background e carisma il primo, per militanza ed affidabilità il secondo, sono due totem in retroguardia su cui Corini può certamente fare affidamento anche oltre i confini del rettangolo verde. L'ex centrale difensivo del Frosinone, già un poker di campionati vinti alle spalle dalla B alla A, è il leader caratteriale ed il capitano senza fascia della squadra. Lucioni ha già attraversato e superato varie tempeste analoghe in altre piazze e sa perfettamente come gestirle ed affrontarle. Cospicua dote di esperienza e personalità in difesa, con Pigliacelli ed il pupillo del mister Mateju, ma anche in altri reparti come il centrocampo. Basti pensare a giocatori del calibro di Stulac, Segre ed Henderson. Senatori strutturati anche davanti, con Brunori, Insigne e Di Francesco che migliorando il loro rendimento darebbero certamente una mano non indifferente a Corini. Il tecnico rosa ha bisogno anche della loro esperienza e qualità per far uscire il Palermo dal tunnel della crisi.