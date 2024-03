Palermo, Gds: “Terza volta corto muso, dopo è arrivato ko. Venezia al Barbera…”

Palermo che vince di misura al culmine di una prestazione oggettivamente modesta. Indicazioni contrastanti, con il sollievo per un successo provvidenziale in un frangente estremamente critico e le inevitabili perplessità per una prova che ha ribadito lacune e limiti preoccupanti al cospetto del fanalino di coda del campionato. L'edizione odierna del Giornale di Sicilia si sofferma su performance con dinamiche simili ed epilogo analogo che hanno caratterizzato il percorso della squadra di Corini in questa stagione. Tre le vittorie di corto muso, tutte per una rete a zero, ottenute contro Ascoli, Brescia ed appunto Lecco. Comun denominatore gli stenti palesati da Brunori e compagni nel costruire gioco ed alimentare una proposta offensiva efficace e ficcante, al pari delle difficoltà di gestione del vantaggio e di una rivedibile tenuta difensiva. Il noto quotidiano regionale sottolinea come il gol di Nedelcearu abbia consentito di toccare alla compagine rosanero quota quarantanove punti in classifica a nove giornate dal termine del campionato. Tanti quanti il Palermo ne aveva totalizzati nella scorsa regular season, che purtroppo non risultarono sufficienti ad accedere ai playoff. A Lecco, dopo un avvio di sofferenza, il Palermo si acceso nel finale di prima frzione: destro di Segre, girata volante di Brunori, gol di Nedelcearu sul susseguente corner ben orchestrato da Di Mnriano e Gomes. Poi un Palermo a dir poco impalpabile nella ripresa, incapace di far male alla cenerentola del torneo cadetto, con una sola conclusione, debole e velleitaria, verso la porta avversaria, con appena il 40% di possesso palla. Il computo totale delle conclusioni dice diciasette tentativi per la squadra di Aglietti, appena sette per la formazione di Corini. Anche nei successi di misura contro Ascoli e Brescia, il Palermo non aveva certo incantato. Subito dopo il blitz al Del Duca, firmato da Mancuso al fotofinish, arrivo il tonfo al Barbera contro il Cosenza. Altro boccone amaro dopo i tre punti nel recupero contro il Brescia, firmati Coulibaly, con il ko al Barbera ad opera del Cittadella. Adesso arriva il Venezia di Vanoli, in un big match decisivo nella corsa playoff, Palermo che deve vincere per puntare al terzo posto e tenere vive le flebili chances di promozione diretta. Una sconfitta contro i lagunari di Vanoli complicherebbe notevolmente il perseguimento di entrambi gli obiettivi.