Palermo, GdS: “Tempo delle parole finito, Catanzaro gara senza appello. I tifosi…”

Vincere è un must per il Palermo di Corini contro il Catanzaro al Barbera: solo un successo diraderebbe le nubi della crisi in casa rosanero

Intendimenti, buoni propositi, fiducia e proclami non sono mai mancati nel corso di interviste settimanali e conferenze stampa pre match. Premesse dialettiche più che confortanti enunciate da tecnico e calciatori, poi purtroppo bruscamente infrantesi al cospetto dell'insindacabile verdetto del campo. Il Palermo vorrebbe tanto ritrovarsi ma, alla luce del riscontro oggettivo del rettangolo verde, ad oggi non ci riesce. Dal pari con lo Spezia, acciuffato al minuto 104, a quello scialbo ed insipido del Liberati di Terni. Un'involuzione trasversale e vertiginosa, con prove abuliche e sterili, errori individuali e di reparto, piattismo atletico e mentale, ben tre sconfitte pesanti contro avversarie ampiamente alla portata. Stasera al Barbera la chances di incassare punti pesanti ed al contempo morale ed autostima: c'è uno scontro diretto in chiave playoff contro il Catanzaro che l'edizione odierna del Giornale di Sicilia definisce senza appello. Il noto quotidiano regionale sottolinea come il tempo delle parole sia finito e bisogna passare ai fatti concreti ed ai riscontri tangibili. Battere i giallorossi di Vivarini, formazione che gioca probabilmente il più bel calcio del campionato con il suo collaudato 4-4-2 iper offensivo, significherebbe rilanciare le proprie ambizioni in classifica, fare pace con i propri tifosi e recuperare un pizzico di fiducia nei propri mezzi. Per farlo occorrerà mettere sul manto erboso uno spirito gladiatorio, visto che di schemi, trame e bel gioco appare abbastanza inutile parlarne e pretenderli visto quanto mostrato da questa squadra. Corini dovrebbe puntare sul 4-3-3 dopo aver ruotato giocatori, soluzioni e moduli senza soluzione di continuità. A volte le partite si vincono anche solo aggredendo, correndo e lottando più dell'avversario. Attendersi un Palermo brillante, armonioso e spettacolare non è realistico, legittimo sperare in una squadra almeno umile e combattiva. Tutti dovranno dimostrare coi fatti di remare nella stessa direzione e sostenere il tecnico. Con i fatti però, perché a parole è troppo facile.