Serie B, Di Carlo: “Parma, Venezia e Cremonese più forti Palermo. Rosa da primi sei”

Quindicesima giornata del campionato di Serie B che si apre questa sera con l'interessante sfida del Barbera tra Palermo e Catanzaro. Altro bivio focale della stagione rosanero, attanagliati da una crisi di gioco e risultati che ne ha pesantemente avversato il cammino nell'ultimo mese abbondante. Cinque punti in sei gare ed un'involuzione trasversale davvero inattesa per la compagine di Corini, che al cospetto dei giallorossi di Vivarini si gioca probabilmente una buon fetta del suo futuro sulla panchina del club targato City Football Group. Sulle reali ambizioni del Palermo e sulla lotta al vertice nel campionato cadetto si è espresso l'ex tecnico di Vicenza, Sampdoria, Chievo e Spal, tra le altre, Domenico Di Carlo, nel corso di un'intervista concessa a TMW.

“Il Palermo è costruito per poter stare nelle prime cinque o sei posizioni di classifica. Come organico è un gradino sotto a Parma, Venezia e Cremonese. Il Catanzaro ha vinto un campionato alla grande, è una squadra ben costruita, gioca bene a calcio, l’ambiente ha entusiasmo. Ho visto i calabresi in qualche occasione: giocare contro di loro è difficile. Le promosse in Serie A verranno fuori tra Parma, Venezia e Cremonese. Pecchia e Vanoli lavorano con la squadra da un po’ e stanno meritando. La Cremonese è una squadra molto forte. Sorprese e delusioni in Serie B? Dico Modena e Cosenza rivelazioni, mentre le delusioni al momento sono Spezia, Pisa e Bari: non hanno ancora espresso il potenziale di cui dispongono".