Corini: “A Palermo c’era abitudine di cambiare tecnico. City Group non ragiona così”

"Se non avessi lucidità o energia da trasmettere ai miei giocatori non sarei qui. So che c’è il tempo per rimediare e tornare quelli di inizio stagione, in Italia ed a Palermo in particolare c’era l’abitudine di cambiare tecnico, il City Group ragiona diversamente e questa è anche una rivoluzione culturale a cui magari la gente non era abituata. Sento fiducia dalla società e dai mie calciatori e questo mi dà forza e stimoli per fare sempre il massimo. Anche quando fai qualcosa di positivo non ti viene riconosciuto, capisco il sentimento di delusione della gente. Che ambiente mi aspetto? Dipenderà molto cosa riuscirà a fare la squadra, I protagonisti sono i giocatori e io che li dirigo, la squadra deve reagire a questo stato di difficoltà. Catanzaro? È un percorso che parte da lontano, grandissimo campionato in C, stesso entusiasmo portato nella categoria superiore, stanno facendo benissimo. Hanno leggerezza, il supporto, l’ambiente. E' una squadra che gioca bene e sappiamo che troveremo un avversario tosto e qualitativo. Calo atletico, infortuni, aspetto mentale dopo la sconfitta col Lecco, ci siamo assunti la responsabilità di un secondo tempo brutto col Cittadella".