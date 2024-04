Palermo, GdS: “Super bomber ma discontinuo, ora c’è bisogno del vero Brunori”

Il capitano del Palermo, Brunori, ha avuto prestazioni eccezionali ma anche gare "normali", nonostante abbia già segnato 15 gol. Tuttavia, c'è bisogno che acceleri, poiché i suoi gol sono necessari per garantire i play-off e tentare la scalata alla Serie A. L'articolo del Giornale di Sicilia sottolinea che il nuovo allenatore, Mignani, chiederà qualcosa in più a Brunori nelle prossime quattro partite di campionato e negli spareggi promozione. Il primo obiettivo sarà quello di evitare di ripetere la prestazione poco brillante contro il Parma. Da quando Mignani è diventato allenatore, Brunori ha segnato solo un gol su rigore e il nuovo modulo con due punte sembra non favorire il suo stile di gioco. Tuttavia, il capitano ha dimostrato in passato di sapersi adattare. Contro la Reggiana, squadra contro cui ha già segnato una tripletta due anni fa in Coppa Italia, si spera che Brunori alzi il suo rendimento, come ha fatto in passato nelle fasi decisive della stagione. Ad esempio, nel 2021-22 ha segnato 19 gol nel girone di ritorno e ha realizzato quattro reti nei play-off che hanno portato alla promozione in Serie B.