Spezia-Palermo, GdS: “Storie di ex: l’indigesto Mateju e il ko di Elia. Soleri…”

L'edizione odierna del Giornale di Sicilia pone l'accento sui numerosi ex della sfida tra le formazioni di D'Angelo e Mignani, uno su tutti Ales Mateju passato dal Palermo di Corini alla squadra bianconera nella scorsa sessione invernale di calciomercato. Mai del tutto apprezzato e sovente criticato in modo aspro da buona parte del pubblico rosanero, il jolly diensivo ceco si è comunque sempre contraddistinto per dedizione, impegno, professionalità e duttilità tattica. Giocando spesso in un ruolo a lui non proprio per esigenze collettive e con il fardello di una pressione addosso non indifferente. Tuttavia, in Liguria Mateju pare aver ritrovato fiducia, continuità e qualità di rendimento, risultando sempre tra i migliori della compagine di D'Angelo e figurando anche nel tabellino dei marcatori. Davvero di pregevole fattura la rete realizzata dall'ex Brescia e Palermo al San Nicola nella sfida dello Spezia contro il Bari. Anche Salvatore Elia, che a causa della rottura del legamento crociato in maglia rosanero vide presto chiudersi la sua esperienza a Palermo, sta provando a ritrovare spazio e continuità con lo Spezia in questa travagliata stagione. Anche Edoardo Soleri ha vestito la maglia del club ligure per un semestre nel 2017-2018. Lucioni ha conquistato con lo Spezia la sua prima promozione in carriera dalla C alla B nel 2011-2012, mentre Ceccaroni ha collezionato quattro stagioni intense e formative per la sua parabola professionale, dal 2013 al 2018, con un intermezzo in prestito e la promozione dalla formazione primavera alla prima squadra.