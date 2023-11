Palermo, Gds: “Sommersi dai fischi del Barbera. Corini non è unico responsabile…”

Palermo in crisi profonda che lascia il manto erboso del Barbera sconfitto e sommerso dai fischi del suo pubblico. L'edizione odierna del Giornale di Sicilia focalizza il momento estremamente vissuto dalla compagine rosanero. Quattro punti in cinque partite disputate dopo la precedente sosta di campionato certificano l'involuzione della squadra di Corini. Contro il Cittadella è arrivata la terza sconfitta al Barbera che cristallizza ad oggi le palesi difficoltà dei rosanero ad esprimersi al meglio tra le mura amiche. Finale brutto, non soltanto per il risultato - sottolinea il noto quotidiano cartaceo - con il Cittadella che ha giocato meglio del palermo ed ha trovato il gol nel recupero con Pandolfi, che aveva già trafitto in extremis il Palermo in Serie C quando indossava la maglia della Turris. Non era previsto che il pubblico applaudisse al gol degli ospiti e buona parte dello stadio intonasse il coro "Corini vattene via...". . La curva nord ha esortato squadra e calciatori ad un maggiore impegno, un nutrito gruppo di sostenitori ha contestato palesemente nel piazzale antistante il Barbera al termine del match. Clima molto pesante attorno al Palermo e Corini, difficile capire cosa stia realmente accadendo ma di certo l'allenatore non può essere l'unico responsabile. Anche nella gara contro i veneti, la prestazione di diversi calciatori è stata a dir poco scadente. Al Barbera il Palermo non ha mai convinto, la vittoria di pochi giorni fa col Brescia è stata piuttosto casuale...