Palermo, GdS: “Sfida al Venezia e minaccia Pohjanpalo. Corini studia le contromisure”

Il bomber Pohjanpalo sempre a segno contro i rosa e ora sta anche vivendo un momento d’oro a Venezia. Palermo di Corini avvisato.

⚽️ 13 marzo - 08:46

L'edizione odierna del Giornale di Sicilia si concentra su come il Palermo possa limitare l'attaccante del Venezia, Pohjanpalo, nella sfida di venerdì sera. Il noto quotidiano sottolinea come per fermare il centravanti finlandese servirà una prova difensiva attenta e concentrata per tutta la gara. L'attaccante ex Bayer Leverkusen ha sempre segnato contro i rosanero in passato, e anche se nella sfida di andata i siciliani hanno vinto, la situazione è diversa ora. Assente Lucioni e con Ceccaroni in leggero calo, la difesa del club di Viale del Fante dovrà essere più solida che mai.

Pohjanpalo ha avuto un girone di ritorno di grande livello, con 11 gol in 10 partite e la vetta della classifica marcatori. Ha segnato a tutte le prime della classe, ad eccezione della Cremonese, quando era infortunato. Nonostante i suoi gol, il Venezia non ha sempre vinto, segno che non è un giocatore che decide da solo le partite. La difesa del Palermo dovrà comunque tenere a bada anche altri giocatori di qualità del Venezia, come Gytkjaer, Pierini, Busio e Tessmann, quest'ultimo un eccellente tiratore dalla distanza.

La sfida contro il Venezia sarà un test importante per la compagine del capoluogo siciliano. Limitare Pohjanpalo sarà fondamentale per ottenere un risultato positivo, ma servirà anche una prestazione di livello da parte di tutta la squadra. La banda Corini ha le carte in regola per ottenere un risultato positivo, ma dovrà giocare con grande attenzione e determinazione.

