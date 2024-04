Palermo, GdS: “Serve un titolare a destra, Buttaro si gioca il posto e il… futuro”

Buttaro, un giovane calciatore cresciuto nel settore giovanile della Roma, potrebbe diventare titolare nel Palermo nelle ultime quattro partite del campionato. Dopo un infortunio che lo ha tenuto fuori per gran parte della stagione, ha avuto solo alcune presenze, di cui una da titolare. Ora, con l'infortunio di Di Mariano, potrebbe avere l'opportunità di dimostrare il suo valore e guadagnarsi la riconferma per la prossima stagione. Nonostante il suo contratto sia valido fino al 2027, il club sicuramente valuterà tutti i giocatori alla fine della stagione per decidere chi potrà contribuire nel prossimo anno. Quindi, in queste quattro partite, Buttaro ha la possibilità di aprire nuove opportunità per sé stesso, non solo per diventare titolare, ma anche per essere confermato nel Palermo.