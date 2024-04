Palermo, Gds: “Rosa, terzultima difesa e mai così male in B. Priorità di Mignani…”

Vulnerabilità difensiva e lacune evidenti nell'applicazione della fase di non possesso hanno certamente costituito principale criticità ed insostenibile zavorra nel percorso del Palermo targato Eugenio Corini. Le troppe reti incassate, spesso con analoghe modalità, reiterando topiche di reparto e svarioni individuali di matrice tecnica e mentale, hanno generato il crollo verticale che ha posto fine all'esperienza del coach di Bagnolo Mella sulla panchina rosanero. Quarantasette gol incassati in trentadue partite, Palermo che ha la terzultima difesa del campionato di Serie B. Peggio dei rosanero in materia di gol subiti hanno fatto soltanto Feralpisalò e Lecco, le ultime due compagini in classifica e serie candidate alla retrocessione in Lega Pro. Un dato che la dice lunga sul rendimento imbarazzante e per nulla conforme alle ambizioni di vertice palesate dalla formazione rosanero ad inizio stagione. Chiaramente Mignani è appena arrivato , in due giorni non poteva certamente coniare chissà quale soluzione salvifica e risolutiva. Anche contro la Sampdoria Pigliacelli ha incassato due gol evitabili, ma entrambi sono stati figli di errori o difetto di comunicazione ascrivibili ai singoli, non frutto di scompensi o mancanza di equilibrio collettivo tra i reparti. Un segnale confortante nel debutto del nuovo tecnico sulla panchina del Palermo è giunto proprio dall'ordine e la coesioni nello svolgimento della fase difensiva. Rosanero più corti, compatti e capaci di creare densità, coprendo bene il campo e rischiando pochissimo su azione manovrata. L'edizione odierna del Giornale di Sicilia evidenzia come dopo una settimana tipo di lavoro, Mignani avrà avuto modo di comprendere in odo di specifico la genesi di determinate criticità e adoperarsi con maggiore cognizione di causa per trovare i dovuti rimedi. Magari già a Cosenza si vedrà un Palermo ancora più solido ed attento a protezione della porta di Pigliacelli. Intanto bisogna però già registrare in stagione un record negativo: mai nella sua storia nei campionati di Serie B il Palermo aveva incassato così tante reti al Barbera a sei giornate dalla fine. Siciliani che hanno raccolto 23 volte la sfera in fondo al sacco nel proprio stadio in questo campionato fin qui, mai il Palermo aveva fatto peggio nella sua storia nel torneo cadetto. L'auspicio è che Mignani possa trovare quadra ed equilibri ideali ad invertire questo trend nello scorcio finale di regular season ed eventuali playoff.