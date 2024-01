Palermo, Gds: “Ranocchia scalpita, titolare a Catanzaro? Corini a centrocampo…”

L'edizione odierna del Giornale di Sicilia analizza l'ampia gamma di opzioni a disposizione di Corini in zona nevralgica in vista del match del Ceravolo contro il Catanzaro. Centrocampo che rappresenta certamente il reparto più folto ed eterogeneo per peculiarità e duttilità degli interpreti, impreziosito recentemente dall'approdo alla corte del coach di Bagnolo Mella di Filippo Ranocchia. Versatile e talentuoso profilo classe 2001, per il cui cartellino, tra parte fissa e bonus, il Palermo ha investito quasi quattro milioni. L'ex Juventus ha guardato dalla panchina i suoi nuovi compagni battere il Modena, adesso scalpita per esordire in maglia rosa e brilla nel corso delle sedute di allenamento. Corini è certamente tentato dal farlo esordire dal primo minuto al Ceravolo, e Ranocchia appare in ballottaggio con Henderson per completare una linea mediana in cui Segre e Gomes sembrano certi di una maglia da titolare. Il francese è ritenuto inamovibile o quasi per le sue doti di schermatura, l'indubbia sagacia tattica ed il proverbiale dinamismo, l'ex Torino vive uno momento di straripante condizione psicofisica. Coulibaly, tornato da poco a disposizione, partirà dalla panchina, idem Stulac che ha scontato il turno di squalifica, e Vasic subentrato bene nel match vinto al Barbera contro il Modena. Filippo Ranocchia scalpita ed ha già mostrato di che pasta è fatto in settimana, se non dovesse partire titolare a Catanzaro è molto probabile che faccia comunque il suo esordio in corso d'opera con la maglia del Palermo.