Corini: “Tutto su Lucioni, Soleri e il mercato. Ranocchia trequartista? Ho mia idea”

"Calendario asimmetrico? Faccio fatica a capire se è meglio o se è peggio. C'è un riscontro oggettivo sulla lettura della partita fatta all'andata. Non so ancora definire se è meglio o se è peggio. Lucioni? Ci vorrà un po' di tempo, noi cercheremo di farlo recuperare dopo la sosta. Dobbiamo migliorare costantemente e lavorare sui particolari. La B è così, è un su e giù. Ci sarà qualche alternanza fino a fine marzo secondo me. Bisogna stare attaccati al campionato, noi dobbiamo pensare al nostro per consolidare un percorso di un certo tipo. Il risultato deve essere ricercato costantemente con la generosità giusta. Dentro la prestazione devono esserci quelle cose che ti portano a fare risultato. Giocare di venerdì non è un problema, tutto quello che verrà se sarà positivo sarà importante. Pensiamo alla nostra partita e a cercare di vincerla. Sabato guarderò il prossimo avversario che è il Bari. Speriamo la squadra possa essere accolta da un pubblico straordinario venerdì prossimo con il Bari. I nostri tifosi ci hanno abituati a riempire tutti i settori ospiti. Sappiamo che questo supporto non mancherà mai. Sono contento per Di Mariano, gli ho parlato per dirgli quello che voglio da lui. E' un giocatore che ci può dare delle cose. Se si entra con questa voglia le partite cambiano. Quando parlo titolari non bisogna dirlo per tenere tutti i contenti ma è una cosa che penso davvero. Penso di essere uno dei pochi allenatori ad aver fatto sempre in cinque cambi. Trequartista Ranocchia? L'ha fatto in passato, a Vicenza ha giocato in una zona offensiva. Si definirà in futuro secondo me in una zona di palleggio ma oggi può fare tutto. In questa categoria farlo lavorare in zona offensiva può darci qualcosa in più. Cosa non voglio rivedere della partita d'andata? Non voglio rivedere i 15 minuti dopo il due a zero in cui la squadra ha perso le distanza per il contraccolpo psicologico. La forza di quei ragazzi è stata stare dentro la partita. Questa squadra ha subito tante botte emotive, ma riesce sempre a rimanere in piedi. Mateju e lo slot over liberato? Adesso siamo concentrati sull'operazione Diakité, c'è la partita e poi coglieremo delle opportunità se ci saranno da coglierle"