Calciomercato Palermo, ufficiale la cessione di Mateju allo Spezia. Il comunicato

Il Palermo annuncia la cessione a titolo definitivo di Mateju allo Spezia. Il difensore ceco resta dunque in Serie B.

Le strade del Palermo e di Ales Mateju si separano. Il terzino ceco ex Brescia si accasa allo Spezia ultimo in classifica. Il calciatore abbandona il capoluogo siciliano dopo 51 presenze condite da 2 assist. Questo il comunicato del club di Viale del Fante che annuncia la cessione del difensore ex Brescia: