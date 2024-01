Corini: “Lesione per Lucioni. Ranocchia a disposizione. Club lavora per un difensore”

Il Palermo si prepara per la prima sfida ufficiale tra le mura amiche del "Renzo Barbera" in questo anno solare 2024. Reduce da un doloroso ko in quel di Cittadella, i rosanero dovranno affrontare un Modena affamato di punti proprio come i siciliani per continuare a cavalcare il sogno playoff. Queste le dichiarazioni di mister Eugenio Corini alla vigilia del match in programma questo sabato alle 16.15:

"C'è dispiacere per Lucioni, il ragazzo si è fermato mercoledì e le indagini hanno certificato questa lesione. Ci andremo con un pizzico di cautela essendosi fatto male dopo essere rientrato. Abbiamo gestito le prime tre sedute di allenamento, il ragazzo sembrava stesse bene. E' una perdita importante per leadership e valore del giocatore. La società sta lavorando per un difensore, faremo delle valutazioni sui giocatori a nostra disposizione. Oggi tocco ferro eravamo tutti al completo e si è rifatto male lui. Speriamo che non si torni a quello che è successo nella parte centrale di novembre. Si è rifatto male Fabio e per noi è una grave perdita. Ranocchia? Giocatore completo e giovane. Ha fatto le sue esperienza, arriva in una società giusta dove può definirsi come calciatore. Si sa inserire e calcia molto bene, deve completarsi ma mi sembra un acquisto ben fatto. Ha fatto solo due allenamenti, è a disposizione ma difficilmente lo vedrete dall'inizio".