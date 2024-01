LIVE Palermo-Modena, Corini in conferenza stampa: segui la diretta

"Ho vissuto la delusione del Tombolato, c'era una grande aspettativa. Bisogna reagire alle cose che succedono. Bisogna saper ricevere le critiche. L'anno scorso il Genoa aveva una super squadra e dopo difficoltà è arrivata seconda. La nostra capacità è quella di andare avanti sia nei momenti positivi che in quelli negativi. Abbiamo difetti che dobbiamo colmare, stiamo lavorando su questo. Mercato? Parlo di chi è arrivato, la società sta lavorando per un difensore. Chi arriverà sarà stato valutato per caratteristiche tecniche, tattiche e caratteriali. Vediamo la società cosa riuscirà a fare da qui alla fine del mercato. Sparire dal campo a Cittadella? Non sono d'accordo, 20 minuti fatti bene ma la prestazione è stata combattiva. Ho una percezione di quello che succede in campo e di quello che ha spostato l'inerzia dalla loro parte. Se vogliamo fare qualcosa di importante dobbiamo crescere da questo punto di vista. Deve alzarsi l'attenzione, se nei momenti delicati della partita ad esempio non fai gol o su un fallo laterale regali il gol agli avversari o rimani in inferiorità numerica. Le difficoltà crescono e devi andare oltre. Abbiamo affrontato una squadra che ambisce ad andare in A da dieci anni. Dobbiamo andare oltre la prestazione, dobbiamo lavorare sulle cose che spostano le partite. L'ottica del mercato andrà in questa direzione per alzare il livello. Abbiamo cambiato tanto anche quest'anno, questa squadra ha una dedizione al lavoro pazzesca ma non basta. Andiamo forte ma dobbiamo andare fortissimo. Deve diventare un'ossessione, io so cosa vuol dire vincere qua e so anche cosa devi passare per vincere. Io impazzisco per far riconoscere certi dettagli e non mollerò un centimetro per raggiungere l'obiettivo. Io domani voglio vedere questa roba qua in campo. E vuol dire vincere, sporco o pulito non me ne frega niente. Giocare qua significa assumersi responsabilità. Possiamo accontentarci di essere settimi? No, a tre punti abbiamo il quarto posto e a 6 il secondo posto. Dobbiamo alzare il livello e spingere di più. Se vogliamo vincere le partite e ambire a qualcosa di importante questa cosa va migliorata"