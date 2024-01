Corini: “Ranocchia a Catanzaro? Ci penso. Soleri e Brunori compatibili, ma…”

Palermo chiamato ad invertire il trend in trasferta a partire dall'ostico match di Catanzaro. Questo il pensiero di mister Eugenio Corini.

Dopo la vittoria contro il Modena nello scorso turno di Serie B, il Palermo è chiamato a superare l'ostacolo Catanzaro, distante dai rosanero solamente un punto in classifica. Grande assente del match sarà il capitano delle "aquile" Matteo Brunori, squalificato per somma di ammonizioni. Queste le dichiarazioni in sala stampa del tecnico Eugenio Corini in vista della partita del "Ceravolo" in programma il prossimo venerdì alle 20:30:

"Ranocchia? Ha fatto già la settimana scorsa due buoni allenamenti e ha dato continuità in questa settimana. Si sta adattando al nostro modo di lavorare, lo vedo pronto. Aveva giocato 70 minuti contro il Milan prima di arrivare da noi. E' un opzione su cui faccio un pensiero per farlo partire dall'inizio a Catanzaro. Sette centrocampisti? Non pensiamo a fare uscire nessuno, l'idea è di rinforzare la squadra anche a livello numerico. In certe situazioni avevamo poca disponibilità, dobbiamo avere il numero dei giocatori giusti. Quando avremo tutti a disposizione qualcuno sarà sacrificato ma una squadra che ambisce a qualcosa di importante deve avere un certo tipo di risorse. Per me la squadra nelle ultime sei partite ha avuto continuità da un punto di vista prestazionale. Abbiamo dimostrato di star dentro le difficoltà e saperle portare spesso dove vogliamo noi. Dobbiamo diventare più stabili. Il gol lo puoi subire ma dobbiamo fare dei passi in avanti sull'equilibrio generale. Da un punto di vista difensivo abbiamo fatto una discreta partita contro il Modena ma dobbiamo farla diventare eccezionale".

"Siamo arrivati a giocarci la partita d'andata con il Catanzaro in un momento particolare. La squadra ha fatto comunque una partita aggressiva, abbiamo sofferto dopo il gol del due a zero. In quella partita dell'andata abbiamo comunque avuto una reazione. E' stato un momento delicato ma la capacità della squadra è stata quella di concentrarsi sulle cose che doveva fare e sul lavoro. La squadra si è rimessa in careggiata e adesso dobbiamo dare continuità nelle prestazioni. Compatibilità Soleri-Brunori? Non ci sarà Matteo venerdì. Soleri ha fatto qualcosa di importante così come Mancuso. Sono contento di avere questo reparto di attaccanti. Questa squadra ha fatto le cose migliori quando ha potuto scendere in campo secondo l'idea per cui è stata costruita. Nella partita contro il Lecco abbiamo giocatori con la doppia punta Mancuso-Soleri e in quella partita abbiamo avuto tante occasioni nonostante abbiamo perso paradossalmente zero a due. Sono giocatori che possono essere compatibili ma bisogna tenere contro del progetto tattico e dell'equilibrio".

