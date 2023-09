Palermo, Gds: “Qualità e sostanza, molte frecce all’arco di Corini. Stop Insigne…

L'edizione odierna del Giornale di Sicilia analizza il buon avvio di stagione del Palermo di Corini, figlio di una sessione estiva di calciomercato di assoluto livello. Tasso di qualità e personalità della rosa sensibilmente implementato dai nuovi arrivi, e Palermo che ha collezionato sette punti in tre gare, il pari con rimpianti sul campo del bari ed i tris calati a Reggiana e Feralpisalò. Autorevolezza e personalità nell'imporre, senza particolari indugi, la propria superiorità tecnica contro avversari alla portata, centrando la conquista dei tre punti. Differenza sostanziale con la scorsa stagione, in cui i rosanero hanno spesso lasciato punti per strada contro avversari obiettivamente abbordabili, pregiudicando parte delle speranze playoff nel corso della stagione. Oggi la musica è cambiata, nonostante qualcosa fosse certamente perfettibile in alcuni ruoli, il calciomercato del palermo è stato di prima fascia. Corini, sottolinea il quotidiano cartaceo regionale, ha una rosa completa, profonda e di qualità, basti pensare a giocatori come Mancuso, Soleri, Valente, Gomes, Nedelcearu, Marconi, Di Francesco, Vasic e Coulibaly che erano in panchina nel match contro la Feralpisalò. Tutti elementi che giocherebbero titolari in buona parte di squadre che disputano il torneo cadetto. Panchina lunga e molte frecce al proprio arco per Eugenio Corini, che dovrà essere bravo a gestire gruppo e risorse tecniche, sfruttando il notevole potenziale dell'organico e macinando gioco, punti e vittorie. La sosta giunge propizie per consentire di gestire al meglio infortuni e recuperi di Insigne e Buttaro. L'ex Frosinone ha aperto le marcature contro i gardesani, rendendosi protagonista di un ottimo avvio di match prima di dover lasciare il campo per un problema muscolare all'inguine. Il fratello dell'ex Napoli Lorenzo dovrebbe effettuare in questi giorni le indagini strumentali utili a stabilire l'entità dell'infortunio, mentre Buttaro è alle prese col recupero da un fastidioso problema alla caviglia. Palermo atteso da un tour de force dopo la sosta per gli impegni delle Nazionali: sarnno cinque le gare in tre settimane in programma per la formazione di Corini.