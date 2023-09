Serie B, Martorelli: “Promozione? Il Palermo avrà un ruolo determinante”

SERIE B -"In B chi si è mosso meglio? Palermo, Cremonese e Parma avranno un ruolo determinante per andare in A. Mi desta curiosità la Samp. Come outsider occhio al Cosenza, mi aspetto che possa essere la sorpresa. Chi ha deluso? Probabilmente la FeralpiSalò non si è adeguata al livello della categoria. Serviva qualche altro innesto adatto alla competizione", ha concluso Martorelli.