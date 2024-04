Palermo, Gds: “Pronto prolungamento contrattuale Segre fino al 2026. La firma…”

Sabato scorso a Cosenza è partito dalla panchina sull'altare delle rotazioni in zona nevralgiche varate da Mignani all'alba del nuoivo corso sulla panchina rosanero. Tuttavia, Jacopo Segre resta un pilastro del centrocampo rosanero ed una figura cardine per i compagni, dentro e fuori il rettangolo verde. Sette gol, tre assist, un'infinità di chilometri percorsi ed un contributo inestimabile sul piano dell'applicazione e della sagacia tattica. Ago della bilancia per la sua capacità di sporcare ed interdire le trame avversarie, pressare forte sui portatori di palla in sede di riconquista, captare alla perfezione tempo e spazio per colpire in fase offensiva. L'edizione odierna del Giornale di Sicilia conferma e ribadisce una notizia nell'aria da giorni, ovvero il raggiungimento di un'intesa di massima tra la dirigenza del Palermo FC e l'entourage dell'ex Venezia e Torino per prolungare ulteriormente il contratto in essere con il club targato City Football Group. Segre firmerà a breve con la società di Viale del Fante fino a giugno 2026, prolungando di un'ulteriore stagione l'accordo già stilato in precedenza. Perfettamente integrato ed in grande empatia con l'ambiente rosanero fin dal suo approdo in Sicilia nel 2022, Segre ha voluto fortemente di concerto con management ed area tecnica del Palermo FC protrarre e consolidare il suo matrimonio professionale con la società rosanero. Un legame forte e per nulla scalfito dal forte interessamento della Salernitana ed altri club attualmente in massima serie nel corso della scorsa sessione invernale. Nessuna trattativa per il suo cartellino è di fatto mai cominciata, in virtù ella ferma volontà del Palermo e del calciatore di proseguire congiuntamente il percorso professionale.