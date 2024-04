Palermo, Gds: “Progressi e cambiamenti, ma servono vittorie. Big match col Parma…”

Progressi sul piano del gioco, della compattezza, equilibri, tenuta mentale ed a tratti buona personalità. L'era Mugnani ha portato in dote due pari e qualche segnale confortante, ma certi difetti di fabbrica riemergono nell'arco dei novanta minuti ed il nuovo tecnico è ancora a caccia della prima vittoria sulla panchina rosanero. L'edizione odierna del Giornale di Sicilia traccia le prime sensazioni dopo circa due settimane dall'avvento dell'ex allenatore del Bari alla guida della compagine siciliana. Certamente affiorano chiar8i segnali di discontinuità con la precedente gestione, modulo, atteggiamento, coinvolgimento dell'intera rosa, compattezza difensiva e qualche interessante novità tattica. Il noto quotidiano cartaceo sottolinea come anche al San Vito il Palermo abbia per larghi tratti comandato la gara, mostrando personalità, ordine e buona proprietà di palleggio, evidenziando ordine, densità e applicazione in fase di non possesso ma cadendo nelle consuete ingenuità difensive che hanno pregiudicato la possibilità di conquistare l'intera posta in palio. Da questo punto di vista, Mignani deve ancora lavorare molto e cercare di incidere maggiormente, poiché proprio solidità ed affidabilità in fase difensiva costituiranno un fattore preponderante e decisivo nella lotteria dei playoff. Miglioramenti graduali e tangibili, ma mancano quelle vittorie in grado di conferire slancio al morale ed alla classifica. Palermo che resta sesto ed ha guadagnato un punto sulle inseguitrici Sampdoria e Brescia, rosa che perdono però contatto dal Catanzaro che adesso vanta un margine di quattro lunghezze su Brunori e compagni. C'è ancora la possibilità di puntare al quinto posto, in ragione anche dello scontro diretto in programma in calendario tra i calabresi di Vivarini e la Cremonese di Stroppa. Bisogna però inanellare un filotto ed accelerare il passo, magari a cominciare dal big match contro la capolista Parma in programma venerd' sera al Barbera. Vincere contro i ducali di Pecchia avrebbe un significato particolare anche nella marcia di avvicinamento agli spareggi promozione.