Parma, Chichizola: “Palermo? Servirà la testa giusta. Voglio la Serie A”

Le dichiarazioni rilasciate dal portiere del Parma, prossimo avversario in campionato della squadra di Michele Mignani.

Mediagol ⚽️ 14 aprile 2024 (modifica il 14 aprile 2024 | 11:52)

"E' una vittoria pesante per il momento del campionato, in questo periodo ogni partita è più dura, tutte le squadre si giocano tanto. I punti sono tre, noi dobbiamo pensare al Palermo. Servirà la testa giusta, dovremo fare la nostra partita". Così Leandro Chichizola, intervenuto in conferenza stampa al termine della sfida vinta contro la sua ex squadra, lo Spezia, fra le mura amiche dello Stadio "Ennio Tardini". "Spero che lo Spezia riesca a rimanere in B, gli auguro il meglio in queste ultime partite. So che daranno tutto, hanno giocatori forti e un allenatore che è molto bravo. Potrebbero giocare tranquillamente in categorie superiori. Ho giocato tre anni lì, è stata la mia prima casa in Europa", ha proseguito il portiere del Parma.

"Se ci ha creato un po' di timore non vincere per due gare di fila? Tante volte guardiamo più la prestazione rispetto al risultato. In casa del Sudtirol, su un campo difficile, il pareggio è comunque una cosa positiva. Diventa più difficile verso la fine del campionato, se la prestazione della squadra non è all'altezza mi preoccupo, ma se la palla non entra o il portiere fa un miracolo è così il calcio, può capitare. Il risultato non dovrebbe cambiare la valutazione. Decisivo il mio intervento su Kouda nel primo tempo? Pensavo fosse fuorigioco, ma ormai abbiamo capito che l'azione con il VAR va sempre finita. Lui ha abbassato la testa, ho provato a togliergli qualche metro e gli sono arrivato vicinissimo. L'ho costretto a tentare il dribbling e la palla per fortuna è rimasta lì".

"Non prendere gol dà fiducia al portiere, ma sono momenti del campionato. Non dobbiamo far drammi quando si prende qualche gol in più o se capita di non riuscire a segnare, la prestazione c'è sempre stata. Questo è ciò che conta, mi lascia tranquillo. Essere il portiere di Pecchia non è facile, chiede tante cose. In fase di possesso devo rimanere tanto alto, io mi devo abituare per dare una mano alla squadra. Mi chiede di dominare in area, è lui a comandare e io eseguo. Sogno di giocare in Serie A, è un obiettivo personale e di gruppo. Io la voglio, ma dobbiamo restare con i piedi per terra. Fino a che non ci sarà la matematica non bisogna mollare, c'è sempre il rischio di farsi male", ha concluso Chichizola.

